Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спортивный врач назвал примерные сроки восстановления Евгения Кузнецова после пневмонии

Спортивный врач назвал примерные сроки восстановления Евгения Кузнецова после пневмонии
Комментарии

Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал, что восстановление форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова после пневмонии может длиться около месяца. Ранее стало известно, что у игрока диагностировали двустороннюю пневмонию.

«Здесь очень много неизвестных. Если он не подозревал о пневмонии, то мы будем считать, что это вирусная. Надо выяснить причину или вид вируса, это тоже очень важно. Есть вирусы, после которых довольно быстро восстанавливаются, есть вирусы, когда нарушение дыхания дольше. Причём там сроки очень сильно разнятся от нескольких недель до нескольких месяцев. После ковида пневмония давала о себе знать ещё в течение нескольких месяцев.

Я не думаю, что это бактериальная, учитывая, что он о ней не подозревал. Но если это бактериальная, то она более тяжёлая, там очень длительный процесс восстановления игрока: интоксикация, восстановление лёгких. Это может занять в районе месяца‑двух. Я думаю, если он не ощущал, то мы считаем, что это вирусная пневмония, лёгкое течение, соответственно, может в течение месяца вернуться в строй», – цитирует Карлицкого «Матч ТВ».

Евгений Кузнецов рассказал, что ему диагностировали двустороннюю пневмонию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android