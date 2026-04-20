Спортивный врач назвал примерные сроки восстановления Евгения Кузнецова после пневмонии

Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал, что восстановление форварда «Салавата Юлаева» Евгения Кузнецова после пневмонии может длиться около месяца. Ранее стало известно, что у игрока диагностировали двустороннюю пневмонию.

«Здесь очень много неизвестных. Если он не подозревал о пневмонии, то мы будем считать, что это вирусная. Надо выяснить причину или вид вируса, это тоже очень важно. Есть вирусы, после которых довольно быстро восстанавливаются, есть вирусы, когда нарушение дыхания дольше. Причём там сроки очень сильно разнятся от нескольких недель до нескольких месяцев. После ковида пневмония давала о себе знать ещё в течение нескольких месяцев.

Я не думаю, что это бактериальная, учитывая, что он о ней не подозревал. Но если это бактериальная, то она более тяжёлая, там очень длительный процесс восстановления игрока: интоксикация, восстановление лёгких. Это может занять в районе месяца‑двух. Я думаю, если он не ощущал, то мы считаем, что это вирусная пневмония, лёгкое течение, соответственно, может в течение месяца вернуться в строй», – цитирует Карлицкого «Матч ТВ».