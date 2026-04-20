Воробьёв: большая заслуга Овечкина, что хоккей стал настолько популярнее за годы его игры

Бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Илья Воробьёв поделился мыслями о будущем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. 40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с клубом. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

«Раз Саня никому руки не жал после матчей, значит, он хочет продолжить. И я двумя руками за это. Как это будет – годичный контракт или соглашение с расчётом на то, что он побьет оставшийся рекорд Гретцки, а потом будет думать – это уже второй вопрос.

Уверен, что хозяин «Вашингтона» Тед Леонсис точно за то, чтобы Овечкин остался. То, что Овечкин сделал для НХЛ, «Вашингтона» и всего мирового хоккея – это дорогого стоит. Это большая заслуга Саши, что хоккей стал настолько популярнее за годы его игры», – цитирует Воробьёва Sports.ru.

С учётом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).