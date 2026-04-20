Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал, как был сокращён бюджет клуба в 2020 году

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов обратился к болельщикам после завершения выступления в сезоне-2025/2026. В первом раунде плей-офф уфимцы прошли «Автомобилист», а во втором уступили «Локомотиву».

«Дорогие болельщики, спасибо вам за поддержку. Без вас мы не смогли бы выйти из сложного положения. У клуба есть будущее. Надеюсь, на следующий год мы дадим лучший результат и завоюем Кубок.

В 2020 году нам сократили финансирование с 2,5 млрд рублей до 1,5 млрд. Обещали вернуть после пандемии, но затем началась СВО. На вопрос о будущем клуба отвечу так — я за него уверен», — приводятся слова Баширова в телеграм-канале Overtime.