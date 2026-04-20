Защитник «Юты» Шон Дурзи оштрафован на $ 5 тыс. за удар головой игрока «Вегаса»

Департамент безопасности игроков НХЛ объявил, что защитник «Юты Маммот» Шон Дурзи оштрафован на $ 5 тыс. за удар головой защитника «Вегас Голден Найтс» Расмуса Андерссона в первом матче серии.

В конце первого периода в зоне «Юты» произошла потасовка. В результате столкновения, в ходе которого нападающий «Голден Найтс» Коул Смит получил удар клюшкой по лицу, Дурзи сцепился с Андерссоном и ударил его головой в лицо.

Андерссон тут же начал жестикулировать в сторону судей, утверждая, что его ударили головой, но арбитры проигнорировали этот эпизод, выписав хоккеистам лишь обоюдный штраф за грубость.