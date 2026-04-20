Защитник «Юты» Шон Дурзи оштрафован на $ 5 тыс. за удар головой игрока «Вегаса»

Департамент безопасности игроков НХЛ объявил, что защитник «Юты Маммот» Шон Дурзи оштрафован на $ 5 тыс. за удар головой защитника «Вегас Голден Найтс» Расмуса Андерссона в первом матче серии.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Кули (Шмидт, Круз) – 19:49     1:1 Сиссонс (Смит, Макнэбб) – 23:44     1:2 Стенлунд (Дурзи, Коул) – 25:07     2:2 Стоун (Гертл, Марнер) – 45:33 (pp)     3:2 Дауд (Ханифин, Сиссонс) – 47:20     4:2 Барбашёв (Ханифин) – 58:21    

В конце первого периода в зоне «Юты» произошла потасовка. В результате столкновения, в ходе которого нападающий «Голден Найтс» Коул Смит получил удар клюшкой по лицу, Дурзи сцепился с Андерссоном и ударил его головой в лицо.

Андерссон тут же начал жестикулировать в сторону судей, утверждая, что его ударили головой, но арбитры проигнорировали этот эпизод, выписав хоккеистам лишь обоюдный штраф за грубость.

