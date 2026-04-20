Голкипер Николаев объяснил, почему в «Тракторе» вратарю играть легче, чем в «Спартаке»

Вратарь «Трактора» Дмитрий Николаев высказался о работе с тренером Алексеем Жамновым. Голкипер ранее играл за «Спартак» под руководством специалиста.

– В «Спартаке», как и в «Тракторе», всё на высоком уровне. Хороший тренерский штаб, высокие цели – это всегда борьба за Кубок. Болельщики хорошо болеют в фан-секторе. Я рад, что был там определённое количество времени, узнал что-то новое, по-другому раскрылся и получил большой опыт.

– Вратарям в «Спартаке» тяжело из-за стиля команды?

– На самом деле, да. Но не скажу, что там плохие защитники и в целом игроки. Просто система игры такова, что всё больше на атаку идёт, и из-за чего много опасных моментов у наших ворот и пропущенные голы. Такой стиль: забьёте, сколько сможете, а мы – сколько захотим. Мы часто забрасывали на одну шайбу больше, а счёт 2:2, 3:2, 4:3 или 5:4 – уже неважно, главное – победа. В этом отличие от «Трактора». Здесь не только могут сыграть в атаке, но и в обороне, ловят шайбу на себя. Поэтому в «Тракторе» вратарю на 100% полегче.

– Многие игроки положительно отмечают Алексея Жамнова как тренера и как человека.

– Это легендарный человек – и по хоккейной, и по тренерской карьере. Как тренер он выигрывал серебро Олимпиады. Очень приятно с ним работать, он всегда был на позитиве, мог пообщаться с командой. Понимающий тренер, никогда не повышал голос и всегда с уважением относился ко всем. Спасибо ему за это время, – цитирует Николаева официальный сайт КХЛ.