Ильин: «Динамо» необходимо омоложение состава, Ротенберг умеет работать с молодёжью

Комментарии

Экс-нападающий московского «Динамо» Роман Ильин прокомментировал информацию, что Роман Ротенберг будет назначен главным тренером бело-голубых.

«В последнее время с Романом Борисовичем мы пересекаемся в совместных проектах «Легенд хоккея» и «Красной машины». И я прекрасно видел, как он отдаётся хоккею, как он заботится о детях, об их развитии, помогает им. У него огромный опыт работы с молодёжью. При нём стала приносить плоды отлично выстроенная клубная вертикаль в Санкт-Петербурге. Нынешнему «Динамо» необходимо омоложение состава, и хотелось бы, чтобы там больше играли свои воспитанники, вышли на ведущие роли. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем покупать уже готовых зрелых легионеров. Понятно, что в нынешнее время все руководители хотят результат быстро и сразу. Но так не бывает. Молодые ребята должны расти, необходимо время, и только таким путём можно вернуть нашему великому клубу былую славу. На мой взгляд, Роман Борисович — хорошая кандидатура на пост главного тренера «Динамо», — сказал Ильин «Чемпионату».

