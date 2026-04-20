Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин: если Ротенберг возглавит «Динамо», на «ВТБ Арене» будут постоянные аншлаги

Комментарии

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал возможное назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо».

«Давайте говорить прямо — без пресс-конференций с участием Романа Борисовича скучно стало в КХЛ. Когда он возглавлял СКА, вспомните, какие рейтинги были у пресс-конференций, собирался полный пресс-центр в Санкт-Петербурге, журналисты всегда хотели пообщаться с Романом. И он им никогда не отказывал — говорил интересно. Журналисты получали яркие цитаты, которые потом разлетались по интернету. В Санкт-Петербурге постоянно были аншлаги, потому как, помимо самого хоккея, там было красочное шоу — для всех хоккейный матч был настоящим праздником. Уверен, что, если он возглавит «Динамо», и на «ВТБ Арене» будут постоянные аншлаги», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android