Рябыкин: если Ротенберг возглавит «Динамо», на «ВТБ Арене» будут постоянные аншлаги

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал возможное назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера московского «Динамо».

«Давайте говорить прямо — без пресс-конференций с участием Романа Борисовича скучно стало в КХЛ. Когда он возглавлял СКА, вспомните, какие рейтинги были у пресс-конференций, собирался полный пресс-центр в Санкт-Петербурге, журналисты всегда хотели пообщаться с Романом. И он им никогда не отказывал — говорил интересно. Журналисты получали яркие цитаты, которые потом разлетались по интернету. В Санкт-Петербурге постоянно были аншлаги, потому как, помимо самого хоккея, там было красочное шоу — для всех хоккейный матч был настоящим праздником. Уверен, что, если он возглавит «Динамо», и на «ВТБ Арене» будут постоянные аншлаги», — сказал Рябыкин «Чемпионату».