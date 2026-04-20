Главная Хоккей Новости

Сергей Брылин оценил игру Дадонова и Цыплакова за «Нью-Джерси»

Сергей Брылин оценил игру Дадонова и Цыплакова за «Нью-Джерси»
Тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о выступлении российских нападающих Евгения Дадонова и Максима Цыплакова, у которых была малая игровая практика в прошедшем регулярном сезоне по различным причинам.

– Евгению Дадонову в сезоне помешали травмы?
– Конечно, когда вы ломаете обе кисти, то тяжело найти свою игру, влиться в команду и получить постоянное место в составе. Сезон начался с травмы, и всё кувырком пошло.

– Вы не знаете, планирует ли Дадонов продолжать играть в НХЛ?
– Это лучше спрашивать у него. Я слышал, что он говорил, что если поступят предложения, то он, понятное дело, будет их рассматривать и с удовольствием останется. Но это уже зависит не от него и не от меня. У нас в клубе новый генеральный менеджер, поэтому посмотрим, какие решения он будет принимать.

– После обмена в вашей команде оказался Максим Цыплаков. Как он смог проявить себя?
– Обмен – это всегда тяжело. Игровой практики ему не хватало, и, может быть, из-за этого он выбился из ритма. Поэтому ему трудно было найти свою игру. Он пытался создавать моменты, забивать голы, но это сложно сделать с ограниченным игровым временем в четвёртом звене. Поэтому сезон у него не до конца сложился, — цитирует Брылина «РБ Спорт».

