Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Далласа» Хинц пропустит как минимум три матча серии плей-офф с «Миннесотой»

Комментарии

Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц пропустит как минимум три встречи серии плей-офф с «Миннесотой Уайлд», сообщил главный тренер Глен Галуцен.

«Могу сказать, что в третьем матче серии его участие крайне маловероятно. Мы продолжаем играть с теми ребятами, которые показали отличную игру за нас, но да, он точно не сможет сыграть в третьей встрече», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Хинц провёл 53 матча, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами при показателе полезности «+15». Финский форвард получил травму в первой встрече после Олимпиады. Всего на счету форварда 521 игра и 421 (190+231) очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android