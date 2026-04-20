Нападающий «Далласа» Хинц пропустит как минимум три матча серии плей-офф с «Миннесотой»

Нападающий «Даллас Старз» Роопе Хинц пропустит как минимум три встречи серии плей-офф с «Миннесотой Уайлд», сообщил главный тренер Глен Галуцен.

«Могу сказать, что в третьем матче серии его участие крайне маловероятно. Мы продолжаем играть с теми ребятами, которые показали отличную игру за нас, но да, он точно не сможет сыграть в третьей встрече», — цитирует Галуцена пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Хинц провёл 53 матча, в которых отметился 15 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами при показателе полезности «+15». Финский форвард получил травму в первой встрече после Олимпиады. Всего на счету форварда 521 игра и 421 (190+231) очко в регулярных чемпионатах НХЛ.