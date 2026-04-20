Джоэль Кенневилль рассказал, как «Анахайм» может обыграть «Эдмонтон» в серии плей-офф

Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф с «Эдмонтон Ойлерз» и объяснил, как можно обыграть канадскую команду. Серия начнётся матчем в Эдмонтоне в ночь на 21 апреля.
«Если вы хотите победить, вы должны хорошо играть в обороне и без шайбы, особенно против команды, которая умеет забивать. Нам нужно будет лучше действовать в атаке и контролировать шайбу», — цитирует Кенневилля пресс-служба клуба.
«Анахайм» вышел в плей‑офф НХЛ впервые с 2018 года. Нынешний сезон – первый для Кенневилля во главе команды. Он был назначен главным тренером в мае прошлого года.