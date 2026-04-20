Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/4 финала ВХЛ на 20 апреля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 20 апреля, прошёл один матч второго раунда плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 20 апреля 2026 года:

«Химик» – «Магнитка» — 4:2.

Пары 1/4 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Горняк-УГМК» Верхняя Пышма, счёт в серии — 4-1.
2. «Нефтяник» Альметьевск — «Рязань-ВДВ» Рязань, счёт в серии — 4-1.
3. «Югра» Ханты-Мансийск — «Омские Крылья» Омск, счёт в серии — 4-0.
4. «Химик» Воскресенск — «Магнитка» Магнитогорск, счёт в серии — 3-2.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

Календарь плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android