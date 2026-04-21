В «Вашингтоне» оценили влияние Александра Овечкина на команду

Президент по хоккейным операциям «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан оценил игру российского нападающего Александра Овечкина и его влияние на команду.

«Я думаю, его присутствие играет огромную роль. И когда он решит уйти, это станет большой потерей с точки зрения личности и лидерских качеств. Видно, как он влияет на команду: в самолёте, в автобусе, в раздевалке, на предматчевой разминке. У него мощное влияние, и, на мой взгляд, сейчас это его главный вклад», — приводит слова Маклеллана Russian Machine Never Breaks.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.