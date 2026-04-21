В «Вашингтоне» ответили на вопрос о финансовых возможностях продлить контракт с Овечкиным

генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик ответил на вопрос о финансовых возможностях продлить контракт с российским нападающим Александром Овечкиным.

—Если он всё-таки решит продолжить карьеру, есть ли с точки зрения потолка зарплат опасения, что удастся переподписать Овечкина и при этом сохранить возможность усилить состав?
— Похоже, вы ставите меня в непростое положение, как ни ответь. Но с точки зрения потолка зарплат мы подходим к этому межсезонью в хорошем положении — у нас есть гибкость, чтобы действовать по-разному в зависимости от наших планов, — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.

По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.

