Форвард «Тампы» высказался о поражении команды в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреалем»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал поражение команды в первом матче серии 1/8 финала Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ).

«Нам просто нужно продолжать строить игру. Потом мы получаем удаления, и всё идёт в другую сторону. В матче много взлётов и падений, и нужно просто выходить и играть в хоккей.

В серии и в игре будет очень много таких перепадов, поэтому важно сохранять правильный настрой. Мне не совсем не понравилось, как мы действовали при игре 5 на 5 — можно вынести и позитивные моменты. Но в итоге мы понимаем, что нужно улучшить, и это всего лишь первый матч», — приводит слова Хагеля официальный сайт «Тампы».

Следующий матч между командами состоится 22 апреля.