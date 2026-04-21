Форвард «Тампы» высказался о поражении команды в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреалем»

Форвард «Тампы» высказался о поражении команды в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреалем»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал поражение команды в первом матче серии 1/8 финала Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24     1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp)     2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44     2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp)     2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp)     3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp)     3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)    

«Нам просто нужно продолжать строить игру. Потом мы получаем удаления, и всё идёт в другую сторону. В матче много взлётов и падений, и нужно просто выходить и играть в хоккей.

В серии и в игре будет очень много таких перепадов, поэтому важно сохранять правильный настрой. Мне не совсем не понравилось, как мы действовали при игре 5 на 5 — можно вынести и позитивные моменты. Но в итоге мы понимаем, что нужно улучшить, и это всего лишь первый матч», — приводит слова Хагеля официальный сайт «Тампы».

Следующий матч между командами состоится 22 апреля.

