Форвард «Тампы» высказался о поражении команды в первом матче плей-офф НХЛ с «Монреалем»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель прокомментировал поражение команды в первом матче серии 1/8 финала Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (3:4 ОТ).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2026, понедельник. 00:45 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Каррье, Мэтисон) – 13:24 1:1 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 32:15 (pp) 2:1 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 32:44 2:2 Слафковски (Демидов, Кофилд) – 39:36 (pp) 2:3 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 45:56 (pp) 3:3 Хагель (Гюнцель, Кучеров) – 48:58 (pp) 3:4 Слафковски (Хатсон, Судзуки) – 61:22 (pp)
«Нам просто нужно продолжать строить игру. Потом мы получаем удаления, и всё идёт в другую сторону. В матче много взлётов и падений, и нужно просто выходить и играть в хоккей.
В серии и в игре будет очень много таких перепадов, поэтому важно сохранять правильный настрой. Мне не совсем не понравилось, как мы действовали при игре 5 на 5 — можно вынести и позитивные моменты. Но в итоге мы понимаем, что нужно улучшить, и это всего лишь первый матч», — приводит слова Хагеля официальный сайт «Тампы».
Следующий матч между командами состоится 22 апреля.
- 21 апреля 2026
-
03:19
-
02:57
-
01:38
- 20 апреля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:15
-
22:55
-
22:25
-
22:05
-
21:45
-
21:15
-
20:58
-
20:20
-
19:57
-
19:15
-
18:50
-
18:15
-
17:41
-
17:15
-
16:45
-
16:20
-
15:48
-
15:29
-
15:13
-
15:06
-
14:49
-
14:32
-
14:11
-
13:50
-
13:31
-
13:13
-
12:48
-
12:33
-
12:15
-
12:06