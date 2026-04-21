«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Филадельфии» во втором матче серии плей-офф НХЛ

Завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе «Филадельфии» забивали Портер Мартон, Гарнет Хэтэуэй и Люк Гленденинг. Российский нападающий Матвей Мичков не отметился результативными действиями

За «Питтсбург» в матче принимали участие российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.

Таким образом, «Филадельфия» повела в серии со счётом 2-0.

Следующий матч между командами состоится 23 апреля.