Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Филадельфия Флайерз, результат матча 21 апреля 2026, счет 0:3, второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» с Малкиным проиграл «Филадельфии» во втором матче серии плей-офф НХЛ
Комментарии

Завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и закончилась победой гостей со счётом 3:0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мартон (Конечны, Дворак) – 33:39     0:2 Хэтэуэй (Типпетт) – 37:43 (sh)     0:3 Гленденинг (Кутюрье, Хэтэуэй) – 57:55    

В составе «Филадельфии» забивали Портер Мартон, Гарнет Хэтэуэй и Люк Гленденинг. Российский нападающий Матвей Мичков не отметился результативными действиями

За «Питтсбург» в матче принимали участие российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов.

Таким образом, «Филадельфия» повела в серии со счётом 2-0.

Следующий матч между командами состоится 23 апреля.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android