«Каролина» победила «Оттаву» во втором овертайме и повела 2-0 в серии

Завершился второй матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу во втором овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии — 2-0.

В составе «Каролины» отличились нападающие Логан Стэнковен и Себастьян Ахо. Россияне Александр Никишин, Андрей Свечников и Артём Зуб не отметились результативными действиями. Свечников в этом матче запомнился только двумя двухминутными удалениями — за грубость и атаку игрока, не владеющего шайбой. Победную шайбу в овертайме забросил форвард хозяев Джордан Мартинук.

В ростере «Оттавы» шайбы забрасывали нападающие Дрейк Батерсон и Дилан Козенс.

В турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» заняла первое место — 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой — 99 очков.

