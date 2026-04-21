Каролина Харрикейнз – Оттава Сенаторз, результат матча 21 апреля 2026, счет 3:2, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Каролина» победила «Оттаву» во втором овертайме и повела 2-0 в серии
Завершился второй матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу во втором овертайме со счётом 3:2. Счёт в серии — 2-0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Стэнковен (Холл, Блейк) – 06:31 (pp)     2:0 Ахо (Стаал) – 27:50     2:1 Батерсон (Сандерсон) – 30:47     2:2 Козенс (Грейг, Сандерсон) – 36:40     3:2 Мартинук (Элерс, Миллер) – 93:53    

В составе «Каролины» отличились нападающие Логан Стэнковен и Себастьян Ахо. Россияне Александр Никишин, Андрей Свечников и Артём Зуб не отметились результативными действиями. Свечников в этом матче запомнился только двумя двухминутными удалениями — за грубость и атаку игрока, не владеющего шайбой. Победную шайбу в овертайме забросил форвард хозяев Джордан Мартинук.

В ростере «Оттавы» шайбы забрасывали нападающие Дрейк Батерсон и Дилан Козенс.

В турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата «Каролина Харрикейнз» заняла первое место — 113 очков за 82 игры. «Оттава Сенаторз» стала шестой — 99 очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
Два очка Кучерова и рекорд Вембаньямы в НБА. Главные события в спорте 20 апреля
