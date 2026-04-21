«Каролине» отменили гол в овертайме. Сразу после этого «Харрикейнз» не забили буллит

Завершился второй матч 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Оттава Сенаторз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). Хозяева выиграли матч 3:2 во втором овертайме.

В концовке первого овертайма произошла настоящая драма. Сначала «Каролина» забила, но после видеопросмотра взятие ворот отменили из-за офсайда. Более того, в этом же эпизоде «Каролина» получила право на буллит. Однако голкипер «Сенаторз» Линус Улльмарк спас свою команду, отразив бросок, и сохранил для «Оттавы» шансы в игре.

Однако в итоге «Оттава» проиграла матч со счётом 2:3. Решающий гол в овертайме на свой счёт записал канадский нападающий хозяев Джордан Мартинук.

«Каролина» повела в серии 2-0.

