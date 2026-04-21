Сидни Кросби отреагировал на второе поражение «Питтсбурга» в серии с «Филадельфией»

Сидни Кросби отреагировал на второе поражение «Питтсбурга» в серии с «Филадельфией»
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о поражении своего клуба во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (0:3).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мартон (Конечны, Дворак) – 33:39     0:2 Хэтэуэй (Типпетт) – 37:43 (sh)     0:3 Гленденинг (Кутюрье, Хэтэуэй) – 57:55    

«Думаю, в этом сезоне мы не раз оказывались в непростых ситуациях. Но мы всегда очень хорошо реагировали на трудности. Похоже, это помогало нам показывать свой лучший хоккей. Думаю, выезд и такая ситуация должны снова раскрыть в нас максимум», — сказал звёздный форвард в интервью после окончания матча.

Напомним, «Питтсбург» проиграл оба матча серии с «Филадельфией». Следующая игра состоится на арене «Флайерз» 23 апреля. Начало — в 2:00 мск.

