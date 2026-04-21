Сидни Кросби отреагировал на второе поражение «Питтсбурга» в серии с «Филадельфией»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о поражении своего клуба во втором матче серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (0:3).

«Думаю, в этом сезоне мы не раз оказывались в непростых ситуациях. Но мы всегда очень хорошо реагировали на трудности. Похоже, это помогало нам показывать свой лучший хоккей. Думаю, выезд и такая ситуация должны снова раскрыть в нас максимум», — сказал звёздный форвард в интервью после окончания матча.

Напомним, «Питтсбург» проиграл оба матча серии с «Филадельфией». Следующая игра состоится на арене «Флайерз» 23 апреля. Начало — в 2:00 мск.

