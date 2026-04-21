«Филадельфия» снова обыграла «Питтсбург», «Вулверхэмптон» вылетел из АПЛ. Главное к утру
«Питтсбург Пингвинз» проиграл второй матч в серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз», «Вулверхэмптон» официально вылетел из АПЛ, «Каролина Харрикейнз» в драматичном матче одолела «Оттаву Сенаторз» в Кубке Стэнли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Питтсбург» с Малкиным проиграл «Филадельфии» во втором матче серии плей-офф НХЛ.
- «Вулверхэмптон» стал первой командой, покинувшей АПЛ по итогам сезона-2025/2026.
- «Каролина» победила «Оттаву» во втором овертайме и повела 2-0 в серии.
- «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» не забили голов в матче 33-го тура АПЛ.
- Арина Соболенко признана «Спортсменкой года» по версии Laureus.
- «Кливленд» победил «Торонто» и повёл со счётом 2-0 в серии плей-офф НБА.
- «Нью-Йорк» проиграл «Атланте» во втором матче серии плей-офф НБА. Счёт в серии сравнялся.
- Сидни Кросби отреагировал на второе поражение «Питтсбурга» в серии с «Филадельфией».
- Четыре очка Подколзина и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Анахайм».
- Ассист Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» во втором матче серии плей-офф НХЛ.
