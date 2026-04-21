Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

21 апреля главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, теннис, Кубок Стэнли, плей-офф НБА, баскетбол

«Филадельфия» снова обыграла «Питтсбург», «Вулверхэмптон» вылетел из АПЛ. Главное к утру
Комментарии

«Питтсбург Пингвинз» проиграл второй матч в серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз», «Вулверхэмптон» официально вылетел из АПЛ, «Каролина Харрикейнз» в драматичном матче одолела «Оттаву Сенаторз» в Кубке Стэнли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Питтсбург» с Малкиным проиграл «Филадельфии» во втором матче серии плей-офф НХЛ.
  2. «Вулверхэмптон» стал первой командой, покинувшей АПЛ по итогам сезона-2025/2026.
  3. «Каролина» победила «Оттаву» во втором овертайме и повела 2-0 в серии.
  4. «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед» не забили голов в матче 33-го тура АПЛ.
  5. Арина Соболенко признана «Спортсменкой года» по версии Laureus.
  6. «Кливленд» победил «Торонто» и повёл со счётом 2-0 в серии плей-офф НБА.
  7. «Нью-Йорк» проиграл «Атланте» во втором матче серии плей-офф НБА. Счёт в серии сравнялся.
  8. Сидни Кросби отреагировал на второе поражение «Питтсбурга» в серии с «Филадельфией».
  9. Четыре очка Подколзина и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Анахайм».
  10. Ассист Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» во втором матче серии плей-офф НХЛ.

Главные новости дня

Топ-события вторника: Кубок Стэнли, «Реал» в Примере, РПЛ и плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android