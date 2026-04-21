Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз — Миннесота Уайлд, результат матча 21 апреля 2026, счет 4:2, второй матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

Ассист Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» во втором матче серии плей-офф НХЛ
Комментарии

Завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии стал 1-1.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Лундквист, Бек) – 08:58     1:1 Фэйбер (Хьюз, Капризов) – 11:33     2:1 Дюшейн – 24:02 (pp)     3:1 Робертсон (Лундквист, Дюшейн) – 47:09     3:2 Фэйбер (Эрикссон Эк, Хьюз) – 49:47     4:2 Джонстон (Грицковян, Линделль) – 59:10 (pp)    

В составе «Далласа» дубль на счету Уайатта Джонстона, также забивали Мэтт Дюшейн (1+1) и Джейсон Робертсон.

За «Миннесоту Уайлд» дубль оформил защитник Брок Фэйбер. Форвард Кирилл Капризов отдал голевой пас. Нападающие Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

В регулярном чемпионате «Миннесота» финишировала на третьем месте Западной конференции, а «Даллас» стал вторым на Западе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android