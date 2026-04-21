Ассист Капризова не помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» во втором матче серии плей-офф НХЛ

Завершился второй матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Счёт в серии стал 1-1.

В составе «Далласа» дубль на счету Уайатта Джонстона, также забивали Мэтт Дюшейн (1+1) и Джейсон Робертсон.

За «Миннесоту Уайлд» дубль оформил защитник Брок Фэйбер. Форвард Кирилл Капризов отдал голевой пас. Нападающие Владимир Тарасенко, Данила Юров и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

В регулярном чемпионате «Миннесота» финишировала на третьем месте Западной конференции, а «Даллас» стал вторым на Западе.

