Четыре очка Подколзина и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»

В ночь с 20 на 21 апреля завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

Авторами голов в составе победителей стали Джейсон Дикинсон, оформивший дубль, а также Каспери Капанен, на счету которого ещё один дубль. Леон Драйзайтль и российский нападающий Василий Подколзин записали в свой актив по две результативные передачи.

У гостей забивали Трой Терри (дубль) и Лео Карлссон.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится на этой же площадке 23 апреля.

