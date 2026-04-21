Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Четыре очка Подколзина и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»

В ночь с 20 на 21 апреля завершился первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дикинсон (Уолман, Эмберсон) – 17:21     2:0 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 18:21     2:1 Терри (Карлссон, Лакомб) – 20:19     2:2 Карлссон (Терри, Крайдер) – 24:38     2:3 Терри (Карлсон, Гранлунд) – 34:29 (pp)     3:3 Дикинсон (Экхольм, Уолман) – 51:30     4:3 Капанен (Подколзин, Драйзайтль) – 58:06    

Авторами голов в составе победителей стали Джейсон Дикинсон, оформивший дубль, а также Каспери Капанен, на счету которого ещё один дубль. Леон Драйзайтль и российский нападающий Василий Подколзин записали в свой актив по две результативные передачи.

У гостей забивали Трой Терри (дубль) и Лео Карлссон.

Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится на этой же площадке 23 апреля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
