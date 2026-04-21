Результаты матчей плей-офф НХЛ на 21 апреля 2026 года

В ночь на 21 апреля прошли очередные матчи первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей плей-офф НХЛ на 21 апреля 2026 года:

«Питтсбург Пингвинз» – «Филадельфия Флайерз» — 0:3;

«Каролина Харрикейнз» – «Оттава Сенаторз» — 3:2 ОТ;

«Даллас Старз» – «Миннесота Уайлд» — 4:2;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Анахайм Дакс» — 4:3.

Счёт в парах первого раунда Кубка Стэнли — 2026:

Западная конференция:

«Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1-0;

«Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд» — 1-1;

«Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот» — 1-0;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс» — 1-0.

Восточная конференция:

«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 1-0;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Монреаль Канадиенс» — 0-1;

«Каролина Харрикейнз» — «Оттава Сенаторз» — 2-0;

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 0-2.