Леон Драйзайтль вернулся в состав «Эдмонтона», пропустив более месяца из-за травмы
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вернулся в состав команды и принял участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится на этой же площадке 23 апреля.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дикинсон (Уолман, Эмберсон) – 17:21 2:0 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 18:21 2:1 Терри (Карлссон, Лакомб) – 20:19 2:2 Карлссон (Терри, Крайдер) – 24:38 2:3 Терри (Карлсон, Гранлунд) – 34:29 (pp) 3:3 Дикинсон (Экхольм, Уолман) – 51:30 4:3 Капанен (Подколзин, Драйзайтль) – 58:06
30-летний Драйзайтль набрал два очка, ассистировав при обеих шайбах Каспери Капанена – в первом периоде и на 59-й минуте встречи. Напомним, Леон пропустил последние 14 игр регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы колена, полученной в матче с «Нэшвиллом» (16 марта).
