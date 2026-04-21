Леон Драйзайтль вернулся в состав «Эдмонтона», пропустив более месяца из-за травмы

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль вернулся в состав команды и принял участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится на этой же площадке 23 апреля.

30-летний Драйзайтль набрал два очка, ассистировав при обеих шайбах Каспери Капанена – в первом периоде и на 59-й минуте встречи. Напомним, Леон пропустил последние 14 игр регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы колена, полученной в матче с «Нэшвиллом» (16 марта).