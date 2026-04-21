Форвард «Миннесоты» Яков Тренин получил травму в матче Кубка Стэнли с «Далласом»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин получил травму верхней части тела во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:4, 1-1). Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic. В первом периоде 29-летний россиянин упал на лёд после хита форварда «Старз» Колина Блэкуэлла плечом в плечо. После этого Тренин ушёл в раздевалку и не вернулся. В матче с «Далласом» Яков применил три силовых приёма и допустил одну потерю.

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4-2).