Форвард «Миннесоты» Яков Тренин получил травму в матче Кубка Стэнли с «Далласом»
Поделиться
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин получил травму верхней части тела во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:4, 1-1). Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic. В первом периоде 29-летний россиянин упал на лёд после хита форварда «Старз» Колина Блэкуэлла плечом в плечо. После этого Тренин ушёл в раздевалку и не вернулся. В матче с «Далласом» Яков применил три силовых приёма и допустил одну потерю.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Лундквист, Бек) – 08:58 1:1 Фэйбер (Хьюз, Капризов) – 11:33 2:1 Дюшейн – 24:02 (pp) 3:1 Робертсон (Лундквист, Дюшейн) – 47:09 3:2 Фэйбер (Эрикссон Эк, Хьюз) – 49:47 4:2 Джонстон (Грицковян, Линделль) – 59:10 (pp)
По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4-2).
Комментарии
- 21 апреля 2026
-
10:51
-
10:21
-
09:44
-
09:24
-
08:58
-
08:30
-
08:30
-
07:59
-
07:52
-
07:20
-
06:50
-
06:45
-
04:59
-
03:19
-
02:57
-
01:38
- 20 апреля 2026
-
23:55
-
23:45
-
23:15
-
22:55
-
22:25
-
22:05
-
21:45
-
21:15
-
20:58
-
20:20
-
19:57
-
19:15
-
18:50
-
18:15
-
17:41
-
17:15
-
16:45
-
16:20
-
15:48