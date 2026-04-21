Форвард «Миннесоты» Яков Тренин получил травму в матче Кубка Стэнли с «Далласом»

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин получил травму в матче Кубка Стэнли с «Далласом»
Комментарии

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин получил травму верхней части тела во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:4, 1-1). Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic. В первом периоде 29-летний россиянин упал на лёд после хита форварда «Старз» Колина Блэкуэлла плечом в плечо. После этого Тренин ушёл в раздевалку и не вернулся. В матче с «Далласом» Яков применил три силовых приёма и допустил одну потерю.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Лундквист, Бек) – 08:58     1:1 Фэйбер (Хьюз, Капризов) – 11:33     2:1 Дюшейн – 24:02 (pp)     3:1 Робертсон (Лундквист, Дюшейн) – 47:09     3:2 Фэйбер (Эрикссон Эк, Хьюз) – 49:47     4:2 Джонстон (Грицковян, Линделль) – 59:10 (pp)    

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4-2).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Топ-события вторника: Кубок Стэнли, «Реал» в Примере, РПЛ и плей-офф НБА
