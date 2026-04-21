Драйзайтль прокомментировал своё возвращение в состав «Эдмонтона» после травмы

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал своё возвращение на лёд после перенесённой травмы. Форвард принял участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Напомним, Леон пропустил последние 14 игр регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы колена.

«Чувствовал себя нормально. Конечно, мне потребуется несколько игр, чтобы войти в колею, но для начала, думаю, всё прошло неплохо», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба «Эдмонтона» в соцсети X.