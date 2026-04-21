Драйзайтль прокомментировал своё возвращение в состав «Эдмонтона» после травмы

Драйзайтль прокомментировал своё возвращение в состав «Эдмонтона» после травмы
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал своё возвращение на лёд после перенесённой травмы. Форвард принял участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Напомним, Леон пропустил последние 14 игр регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы колена.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дикинсон (Уолман, Эмберсон) – 17:21     2:0 Капанен (Драйзайтль, Подколзин) – 18:21     2:1 Терри (Карлссон, Лакомб) – 20:19     2:2 Карлссон (Терри, Крайдер) – 24:38     2:3 Терри (Карлсон, Гранлунд) – 34:29 (pp)     3:3 Дикинсон (Экхольм, Уолман) – 51:30     4:3 Капанен (Подколзин, Драйзайтль) – 58:06    

«Чувствовал себя нормально. Конечно, мне потребуется несколько игр, чтобы войти в колею, но для начала, думаю, всё прошло неплохо», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба «Эдмонтона» в соцсети X.

