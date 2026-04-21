Лучший бомбардир регулярки НХЛ Макдэвид остался без очков в 1-м матче серии с «Анахаймом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид остался без набранных очков в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Таким образом, «Эдмонтон» повёл в серии 1-0. Следующий матч состоится на этой же площадке 23 апреля.

29-летний Макдэвид, ставший лучшим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата НХЛ, провел на льду 24 минуты 50 секунд – больше всех среди форвардов «Эдмонтона». В его активе три броска в створ и один силовой приём.

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4-2).