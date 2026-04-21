В «Оттаве» прокомментировали отсутствие Зуба. Россиянин пропустил игру с «Каролиной»
Тренер «Оттавы Сенаторз» Трэвис Грин высказался об отсутствии защитника команды Артёма Зуба во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (2:3). Россиянин получил травму в первой игре серии после силового приёма в исполнении форварда «Харрикейнз» Сета Джарвиса.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Стэнковен (Холл, Блейк) – 06:31 (pp) 2:0 Ахо (Стаал) – 27:50 2:1 Батерсон (Сандерсон) – 30:47 2:2 Козенс (Грейг, Сандерсон) – 36:40 3:2 Мартинук (Элерс, Миллер) – 93:53
«Для нас это большая потеря. Кто-то должен выйти на поле и сыграть эти минуты против лучших игроков. Очевидно, что наши пары немного перемешались из-за травм. Думаю, в этом и заключается прелесть нашей команды. Мы все очень близки по духу. Мы хорошо знаем, как парни играют друг с другом», — приводит слова Грина официальный сайт НХЛ.
Материалы по теме
