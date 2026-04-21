Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стюарт Скиннер прокомментировал начало серии Кубка Стэнли «Питтсбурга» с «Филадельфией»

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Стюарт Скиннер прокомментировал начало серии Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». На данный момент счёт в серии — 2-0 в пользу «Флайерз». Накануне, 20 апреля, прошёл второй матч между «Питтсбургом» и «Филадельфией». Итоговый счёт — 3:0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Мартон (Конечны, Дворак) – 33:39     0:2 Хэтэуэй (Типпетт) – 37:43 (sh)     0:3 Гленденинг (Кутюрье, Хэтэуэй) – 57:55    

«Мне понравилась наша игра. Мы упорно оборонялись и не позволяли многого сопернику. Я привык к игре в плей-офф, привык не получать голы от наших лучших игроков, когда это важно», — приводит слова Скиннера Penguins Jesus в социальной сети X.

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4-2).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
