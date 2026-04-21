Стюарт Скиннер прокомментировал начало серии Кубка Стэнли «Питтсбурга» с «Филадельфией»

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Стюарт Скиннер прокомментировал начало серии Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз». На данный момент счёт в серии — 2-0 в пользу «Флайерз». Накануне, 20 апреля, прошёл второй матч между «Питтсбургом» и «Филадельфией». Итоговый счёт — 3:0.

«Мне понравилась наша игра. Мы упорно оборонялись и не позволяли многого сопернику. Я привык к игре в плей-офф, привык не получать голы от наших лучших игроков, когда это важно», — приводит слова Скиннера Penguins Jesus в социальной сети X.

По итогам сезона-2024/2025 Национальной хоккейной лиги обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида Пантерз». В финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шести матчах серии (4-2).