В «Авангарде» рассказали о состоянии травмированных игроков перед матчами с «Локомотивом»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал о состоянии травмированных игроков перед стартом серии плей‑офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Первый матч между командами пройдёт в Ярославле в пятницу, 24 апреля.

«Ближе всех к матчам Вячеслав Войнов, во вторник он начинает занятия в общей группе. Что касается Александра Волкова и Семёна Чистякова, они продолжают восстановление, мы ждём их по ходу серии», — приводит слова Сопина пресс‑служба «Авангарда» в телеграм-канале клуба.

В 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА. Счёт в серии — 4-1.