Гендиректор «Салавата»: к началу нового сезона получим дополнительное финансирование

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов ответил на вопрос о бюджетировании клуба из столицы Башкортостана.

«Я бы не сказал, что будет значительный рост бюджета. Просто мы ощущаем себя увереннее и можем позволить себе больше, чем год назад. Основной массы долгов уже нет. Сейчас у нас только текущие задолженности, которые мы погасим в конце апреля.

В межсезонье заходим с хорошим настроением и с уверенностью, что у нас будет финансирование. Был у нас разговор и с Главой. Нам добавляют денег. Думаю, что к началу нового сезона мы получим дополнительное финансирование. Сейчас бы не хотел говорить о цифрах, но всё будет нормально», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.