«Ничего, кроме уважения». Ги Буше высказался о будущем соперничестве с Бобом Хартли

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о будущем соперничестве с возглавляющим ярославский «Локомотив» Бобом Хартли. «Авангард» сыграет с «Локо» в 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Мы прекрасно знаем соперника, как и они нас. Мы играли друг с другом три раза, если учитывать предсезонку, знаем большую часть их игроков. Многие думают, что есть что-то особенное в том, что встречаются команды с тренерами из Канады, но для меня это обычная ситуация, к этому я привык дома. С Бобом Хартли мы с огромным уважением относимся друг к другу, работали вместе с ним на телевидении, так что тут ничего не может быть, кроме уважения», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.