Гендиректор «Салавата» — об итоге сезона: добились результата, который выше наших ожиданий

Гендиректор «Салавата» — об итоге сезона: добились результата, который выше наших ожиданий
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвёл итоги сезона для башкортостанской команды. В 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават» уступил «Локомотиву». Счёт в серии — 0-4.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

«Если давать оценку минувшему сезону по пятибалльной шкале, то твёрдая четвёрка. В сложных условиях и с той командой, что у нас была, мы добились значительного результата, который был выше наших ожиданий. У нас есть удовлетворённость. Мы получили хорошую прессу, и болельщики заполняли стадион. Мы намного глубже знаем, с чем нам пришлось столкнуться, поэтому ставим себе четвёрку – справились с проблемами и получили большую пищу для размышлений. Мы понимаем, куда нам дальше двигаться, исходя из тех задач, которые поставило руководство», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

