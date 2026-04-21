Гендиректор «Салавата» — об итоге сезона: добились результата, который выше наших ожиданий

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов подвёл итоги сезона для башкортостанской команды. В 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават» уступил «Локомотиву». Счёт в серии — 0-4.

«Если давать оценку минувшему сезону по пятибалльной шкале, то твёрдая четвёрка. В сложных условиях и с той командой, что у нас была, мы добились значительного результата, который был выше наших ожиданий. У нас есть удовлетворённость. Мы получили хорошую прессу, и болельщики заполняли стадион. Мы намного глубже знаем, с чем нам пришлось столкнуться, поэтому ставим себе четвёрку – справились с проблемами и получили большую пищу для размышлений. Мы понимаем, куда нам дальше двигаться, исходя из тех задач, которые поставило руководство», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.