«Что-то слышал о нём». Буше — о лидере «Локомотива» Александре Радулове

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о лидере «Локомотива» Александре Радулове. «Авангард» сыграет с «Локо» в 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Об Александре Радулове, конечно, я что-то слышал, но он не игрок моей команды. Спрашивайте меня, пожалуйста, о моих хоккеистах», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, «Авангард» обыграл на стадии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА. «Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева». Действующий победитель Кубка Гагарина, обладатель трофея сезона-2024/2025 — «Локомотив». В прошлом году в финальной серии из пяти матчей «Локомотив» победил челябинский «Трактор» со счётом 4-1.