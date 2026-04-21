Ги Буше: из серии с ЦСКА «Авангард» вышел побитым, но пауза дала нам восстановиться

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше признался, что хоккеистам омской команды непросто далась победа над ЦСКА в серии матчей 1/4 финала Кубка Гагарина. Счёт в серии — 4-1.

«Мы свежи, этого у нас не отнять. Я специально так распланировал время между сериями, чтобы дать ребятам соскучиться по льду. Сегодня они с большой радостью вышли кататься после перерыва. Мы действительно рады, что серия с ЦСКА получилась не такой затяжной, потому что были повреждения у ребят, которые следовало подлечить. Но при этом с ЦСКА была одна из самых сложных серий, это был настоящий мужской хоккей с постоянной борьбой, и мы много сил отдали. Мы вышли побитые, но эта пауза дала нам возможность восстановиться. Волков с каждым днём чувствует себя всё лучше и лучше, он катается отдельно, это огромная часть нашей команды, надеюсь, мы увидим его по ходу серии с «Локомотивом». Чистякову потребуется чуть больше времени, но мы также на него рассчитываем», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.