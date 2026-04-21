«Мы встречаемся с гигантом КХЛ». Ги Буше высказался о «Локомотиве»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о ярославском «Локомотиве», с которым омская команда сыграет в серии матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ этого сезона.

«У «Локомотива» нет слабостей, но о том, что мы собираемся им противопоставить, я на весь мир рассказывать не буду. Они — чемпионы, у них есть габариты, мастерство, они, пожалуй, лучшие в лиге по сочетанию этих двух факторов. Кроме того, это очень опытная команда, где есть и талантливая молодёжь, и ветераны с инстинктом охотника. Плюс во главе у них стоит очень опытный тренер. «Локомотив» — очень сильный коллектив, это серьёзный вызов для нас, но мы вызовы любим. В целом мы проводим хороший сезон, так что мы готовы. Мы встречаемся с гигантом КХЛ, с командой, которая правильно строилась несколько лет, и если ты хочешь побеждать такого соперника, то должен быть хорош абсолютно во всём», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.