Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы встречаемся с гигантом КХЛ». Ги Буше высказался о «Локомотиве»

Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о ярославском «Локомотиве», с которым омская команда сыграет в серии матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ этого сезона.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Локомотива» нет слабостей, но о том, что мы собираемся им противопоставить, я на весь мир рассказывать не буду. Они — чемпионы, у них есть габариты, мастерство, они, пожалуй, лучшие в лиге по сочетанию этих двух факторов. Кроме того, это очень опытная команда, где есть и талантливая молодёжь, и ветераны с инстинктом охотника. Плюс во главе у них стоит очень опытный тренер. «Локомотив» — очень сильный коллектив, это серьёзный вызов для нас, но мы вызовы любим. В целом мы проводим хороший сезон, так что мы готовы. Мы встречаемся с гигантом КХЛ, с командой, которая правильно строилась несколько лет, и если ты хочешь побеждать такого соперника, то должен быть хорош абсолютно во всём», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android