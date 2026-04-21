Гендиректор «Салавата» — о КХЛ: некоторые команды потеряли приличие

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил свои слова о нечестной игре в КХЛ. Ранее функционер заявил, что «Локомотив», которому «Салават» проиграл в серии второго раунда Кубка Гагарина (0-4), обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов, и сетовал на то, что в Континентальной хоккейной лиге не должно быть команд без слабых мест.

«Мой нашумевший пост в телеграм-канале? Я не имел в виду, что именно это игра. Просто завершение сезона. Много в лиге происходит, что нам не очень нравится. Мы считаем, что неконкурентная среда присутствует. Открыто говорим про это с лигой, нас понимают, но не всё могут сделать. Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть свои кураторы, может быть, они и не имеют к этому отношения, но их подчинённые считают, что остальные крепостные.

Мы будем про это говорить. Все понимают, что обходят регламент, но мы хотим честной игры и честного соблюдения регламента. А для тех, кто это не выполняет, нужны жёсткие санкции. Но это не значит, что я всё валю на это. Наши проблемы – это наши проблемы. Но когда мы выйдем на проектные мощности, нам придётся с этим столкнуться», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.