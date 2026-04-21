Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гендиректор «Салавата» — о КХЛ: некоторые команды потеряли приличие

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил свои слова о нечестной игре в КХЛ. Ранее функционер заявил, что «Локомотив», которому «Салават» проиграл в серии второго раунда Кубка Гагарина (0-4), обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов, и сетовал на то, что в Континентальной хоккейной лиге не должно быть команд без слабых мест.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
14 апреля 2026, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Паник (Береглазов, А. Радулов) – 05:23 (5x4)     0:2 Каюмов (Шалунов) – 34:17 (5x5)     0:3 А. Радулов – 58:27 (en)     0:4 Береглазов (Шалунов, А. Радулов) – 59:45 (5x4)    

«Мой нашумевший пост в телеграм-канале? Я не имел в виду, что именно это игра. Просто завершение сезона. Много в лиге происходит, что нам не очень нравится. Мы считаем, что неконкурентная среда присутствует. Открыто говорим про это с лигой, нас понимают, но не всё могут сделать. Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть свои кураторы, может быть, они и не имеют к этому отношения, но их подчинённые считают, что остальные крепостные.

Мы будем про это говорить. Все понимают, что обходят регламент, но мы хотим честной игры и честного соблюдения регламента. А для тех, кто это не выполняет, нужны жёсткие санкции. Но это не значит, что я всё валю на это. Наши проблемы – это наши проблемы. Но когда мы выйдем на проектные мощности, нам придётся с этим столкнуться», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Это нечестная игра». Гендиректор «Салавата Юлаева» — после 0-4 в серии с «Локомотивом»
