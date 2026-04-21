Гендиректор «Салавата» — о Хайруллине: дорогая цена, не можем позволить цифры в 90 млн

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о планах по комплектации состава команды на следующий сезон.

«Кто уходит? Не скажу. Не хотелось бы. Когда слышу, как руководители на пресс-конференциях говорят, с кем расстаются… Здесь не буду говорить. Также не могу сказать, кто придёт. Запрещены переговоры с игроками на действующих контрактах, но нам звонят агенты и спрашивают о будущем. Мы знаем параметры запросов. Пока не можем себе позволить цифры в 80-90 млн. Если говорить о Хайруллине, то там будет дорогая цена.

Да, уже принято решение, что у нас будет домашний предсезонный турнир. «Амур», «Барыс» и «Автомобилист» подтверждали участие, но, видимо, в связи со сменой тренера они потом отказались. Сделали предложение Челябинску, но если они откажутся, то придётся заставить приехать «Ак Барс». Мы к ним всё время ездим, пора и нам отдать должок», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.