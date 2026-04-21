Баширов — о реакции на свой пост: мне плевать, что думают болельщики «Локомотива»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что не имел в виду болельщиков «Локомотива», называя нечестной игру в КХЛ. Ранее функционер заявил, что «Локомотив», которому «Салават» проиграл в серии второго раунда Кубка Гагарина (0-4), обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов, и сетовал на то, что в Континентальной хоккейной лиге не должно быть команд без слабых мест.

«Болельщики «Локомотива» восприняли мой пост, что это про их команду? Мой пост был не про них. Я же пожелал им удачи. Но мне плевать, что думают болельщики «Локомотива». Там была точка. Я пожелал дальнейших успехов и рукопожатие. А дальше мера воспитания и восприятия моих слов. Хорошо, что читают», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.