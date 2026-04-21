Шарипзянов: игроки «Локомотива» знают, как дойти до Кубка. В «Авангарде» к этому готовы

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от предстоящих матчей серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
«Отлично восстановились после ЦСКА, со вчерашнего дня готовимся к «Локомотиву», сил много. Думаю, наша серия будет такая же затяжная, как и в последние два сезона, но у Ярославля теперь другой тренер, они немного по-другому играют. Посмотрим, разберём. Тренерский штаб у «Локомотива» немного другой, чем был в «Авангарде» у Боба Хартли, будет интересно посмотреть, что они нам приготовят неожиданного. Наш соперник — чемпион, они знают, как дойти до Кубка, много ребят, которые знают, как побеждать. Мы к этому готовы. Насчёт сравнений с ЦСКА, то серия будет и похожа, и не похожа, они играют иначе, по-другому давление оказывают, у них другой подбор хоккеистов», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

