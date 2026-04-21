Капитан «Авангарда» рассказал, почему серия с «Локомотивом» будет для него необычной

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, почему матчи серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» будут для него необычными.

«Для меня это будет непривычная серия, придётся привыкать к тому, что Хартли и Сергей Звягин будут на лавке соперника. Но это хоккей, где часто приходится перелистывать страницы. Конечно, команду Хартли можно победить, любую команду можно обыгрывать, если считать иначе, то зачем тогда играть в хоккей? Полагаю, что по ходу серии можно будет увидеть перестроения с обеих сторон. «Локомотив», конечно, создаст нам много проблем, но и мы ответим тем же», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.