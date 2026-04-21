Капитан «Авангарда» рассказал, почему серия с «Локомотивом» будет для него необычной
Поделиться
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал, почему матчи серии 1/2 финала Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» будут для него необычными.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Для меня это будет непривычная серия, придётся привыкать к тому, что Хартли и Сергей Звягин будут на лавке соперника. Но это хоккей, где часто приходится перелистывать страницы. Конечно, команду Хартли можно победить, любую команду можно обыгрывать, если считать иначе, то зачем тогда играть в хоккей? Полагаю, что по ходу серии можно будет увидеть перестроения с обеих сторон. «Локомотив», конечно, создаст нам много проблем, но и мы ответим тем же», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
- 21 апреля 2026
-
13:01
-
12:59
-
12:51
-
12:50
-
12:47
-
12:44
-
12:42
-
12:35
-
12:32
-
12:29
-
12:26
-
12:18
-
12:14
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:47
-
11:18
-
10:51
-
10:21
-
09:44
-
09:24
-
08:58
-
08:30
-
08:30
-
07:59
-
07:52
-
07:20
-
06:50
-
06:45
-
04:59
-
03:19
-
02:57
-
01:38
- 20 апреля 2026
-
23:55