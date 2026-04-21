Шарипзянов: «Авангард» подходит к серии с «Локомотивом» спокойнее, чем в прошлые годы

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что игроки омской команды готовы к серии 1/2 финала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«Было бы хорошо, если бы победы над «Локомотивом» в регулярке шли в счёт серии, но это не так, всё начнётся с нуля. Мы знаем, как их обыгрывать, но за последние два года мы проиграли им два седьмых матча, так что будет тяжело и для нас, и для них. Преимущество домашней площадки не имеет большого значения, но тяжело сравнивать этот сезон и два предыдущих. В прошлом чемпионате у нас была перестройка, два года назад сменился тренер по ходу плей-офф. Сейчас мы более спокойно подходим, и в этом смысле должно быть нам попроще», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.