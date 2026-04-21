Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шарипзянов: «Авангард» подходит к серии с «Локомотивом» спокойнее, чем в прошлые годы

Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов заявил, что игроки омской команды готовы к серии 1/2 финала Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Было бы хорошо, если бы победы над «Локомотивом» в регулярке шли в счёт серии, но это не так, всё начнётся с нуля. Мы знаем, как их обыгрывать, но за последние два года мы проиграли им два седьмых матча, так что будет тяжело и для нас, и для них. Преимущество домашней площадки не имеет большого значения, но тяжело сравнивать этот сезон и два предыдущих. В прошлом чемпионате у нас была перестройка, два года назад сменился тренер по ходу плей-офф. Сейчас мы более спокойно подходим, и в этом смысле должно быть нам попроще», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android