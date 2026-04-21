Гендиректор «Салавата» высказался о дальнейшей судьбе в клубе Вязового и Жаровского

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о дальнейшей судьбе в клубе вратаря Семёна Вязового и нападающего Александра Жаровского. По словам функционера, на данном этапе руководство клуба не планирует вести переговоры о продлении контрактов с хоккеистами.

«Вязовой и Жаровский имеют ещё по году контракта. Думаю, что даже сейчас мы будем с ними разговаривать. С Александром сам хочу поговорить. Виктор Николаевич с ним разговаривал. Думаю, что мы найдём то решение, которое будет полезно для него и для команды. Думаю, что понимает, над чем ему нужно работать», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.