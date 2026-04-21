Илья Ковальчук назначен президентом хоккейного клуба «Шанхайские Драконы»

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук назначен президентом «Шанхайских Драконов». Об этом сказано в пресс-релизе клуба. Должность в структуре «Драконов» введена впервые. Евгений Артюхин занял пост генерального менеджера клуба. «Чемпионат» сообщал, что Ковальчук станет президентом «Шанхайских Драконов», а Артюхин займёт пост генменеджера 17 апреля.

«Рад стать частью семьи «Драконов». Впереди нас ждёт интересное время: планируем серьёзно изменить спортивный подход, а также продолжить активно взаимодействовать с болельщиками. Ждём всех в Санкт-Петербурге на «СКА Арене!» — сказал Ковальчук.

Илья Ковальчук завершил карьеру хоккеиста в 2025 году. Его последним клубом был московский «Спартак». В КХЛ он выступал за СКА и омский «Авангард», с которыми суммарно трижды завоёвывал Кубок Гагарина. В НХЛ играл за пять клубов, в составе «Нью-Джерси Дэвилз» доходил до финала Кубка Стэнли.

