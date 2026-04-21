Гендиректор «Салавата» рассказал, как уфимский клуб будет двигаться к Кубку Гагарина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как уфимский клуб будет двигаться к Кубку Гагарина. В 1/4 финала турнира «Салават» уступил «Локомотиву». Счёт в серии — 0-4.

«Уже много раз говорил сегодня, что мы хотим создать коллектив, который будет претендовать на высшее достижение. Если для этого потребуется не один год, а два-три, значит, мы будем идти по этому пути. Создавать команду, которая будет претендовать на Кубок Гагарина. У нас в сравнении с другими клубами меньше финансовых рычагов. Но мы начнём принимать решения по составу, возможно, непопулярные. Будем делать всё, чтобы задача выиграть Кубок Гагарина стала выполнимой. Строим команду, исходя из этого. История знает примеры, когда выигрывали титул не самые богатые клубы», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.