Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Салавата» рассказал, как уфимский клуб будет двигаться к Кубку Гагарина

Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, как уфимский клуб будет двигаться к Кубку Гагарина. В 1/4 финала турнира «Салават» уступил «Локомотиву». Счёт в серии — 0-4.

«Уже много раз говорил сегодня, что мы хотим создать коллектив, который будет претендовать на высшее достижение. Если для этого потребуется не один год, а два-три, значит, мы будем идти по этому пути. Создавать команду, которая будет претендовать на Кубок Гагарина. У нас в сравнении с другими клубами меньше финансовых рычагов. Но мы начнём принимать решения по составу, возможно, непопулярные. Будем делать всё, чтобы задача выиграть Кубок Гагарина стала выполнимой. Строим команду, исходя из этого. История знает примеры, когда выигрывали титул не самые богатые клубы», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android