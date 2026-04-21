Баширов: Аймурзин собирается в НХЛ и думает про это. Через год поговорим
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о нападающем «Северстали» Даниле Аймурзине.

«Конечно, мы бы хотели видеть Аймурзина и Воробьёва, но вопрос в цене. С Данилом вопрос в том, что, насколько нам известно, Аймурзин собирается поехать в НХЛ и думает только про это. Думаю, как минимум год он там пробудет, попробует свои силы. Потом уже будем с ним говорить. «Северсталь» будет владеть на него правами. Дальше придётся принимать непростые решения, чтобы его вернуть.

Михаил Воробьёв действительно сейчас выходит на рынок. Тоже будем к нему примеряться. Возможно, что при всех равных позициях он и выберет нас», – передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

