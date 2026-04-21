«Решение будет принимать он». Виктор Козлов — о будущем Кузнецова

«Решение будет принимать он». Виктор Козлов — о будущем Кузнецова
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о будущем нападающего команды Евгения Кузнецова. Специалист отметил, что хотел бы сохранить игрока.

— Насколько сильно на уверенности команды сказалось появление Евгения Кузнецова?
— Евгений Кузнецов пришёл после Нового года. Конечно, он усилил команду. Даже если он не забивал, придавал уверенности.

— Насколько вы согласны, что прогресс Сучкова связан с появлением Кузнецова?
— Егор первый гол забил, когда Евгений ему отдал на пятак из-под двух клюшек. Думаю, ему это придало уверенности.

— Вы бы хотели, чтобы Евгений Кузнецов остался в «Салавате»?
— Я бы хотел, но это всё будет зависеть от мнения Евгения Кузнецова, что он хочет. Решение будет принимать он, куда двигаться дальше в хоккее, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Гендиректор «Салавата» рассказал, как уфимский клуб будет двигаться к Кубку Гагарина
