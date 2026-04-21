Виктор Козлов — о своём возможном уходе: другие предложения даже не стану рассматривать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что не станет рассматривать предложения от других клубов Континентальной хоккейной лиги. В структуре «Салавата» Козлов работает с 2020 года. В 2022-м специалист стал главным тренером команды из Уфы. Прежде Виктор Козлов трудился в «Металлурге».

– В прошлом году говорилось, что у вас были предложения от других клубов КХЛ, но вы остались в «Салавате». Если сейчас поступит предложение, останетесь ли вы в клубе?

– У меня контракт с «Салаватом Юлаевым». Другие предложения даже не стану рассматривать, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.