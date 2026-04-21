Главный тренер «Салавата Юлаева»: не думаю, что будем искать тренера под большинство

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что уфимский клуб не планирует усиливать тренерский штаб в обозримом будущем.

— Стоит ли ждать в тренерском штабе тренера по большинству? Планируете ли вы усилить штаб?

— За большинство отвечал я в этом и прошлом году. Не думаю, что будем кого-то искать.

— «Салават» в этом плей-офф стал одной из худших команд по игре в большинстве. Не согласны, что не справляетесь с дополнительными функциями?

— На данный момент понимаю, что нужно делать, как усилить игру в большинстве. На мой взгляд, я справляюсь и с собраниями «пять на пять», и с большинством.

— Что мешало по ходу сезона?

— По ходу сезона схем много, идей много. Получается, что в прошлом году я также отвечал за большинство, оно было интереснее. Надо исходить из того, какой у нас состав был до прихода Ремпала, потом приход его. Ярослав Цулыгин был на розыгрыше, это тоже сказывалось в его возрасте. Игроки на большинство тоже должны собираться, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.