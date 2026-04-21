Козлов — о поиске защитника на большинство: Макар, что ли, выходит на рынок?

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов с юмором ответил на вопрос, будет ли уфимский клуб рассматривать приобретение защитника под большинство.

— Будете ли рассматривать приобретение защитника под большинство?

— Всё будет зависеть от того, кто будет на рынке, какой будет бюджет. Варианты есть, но, опять же, приедут – не приедут. На хороших хоккеистов хорошие ценники.

— Но насколько он необходим?

— Конечно, надо усилиться. Миллера из Казани уберите – совсем другое будет большинство. Шарипзянова из Омска уберите – совсем другое дело, у «Магнитки» Пресса уберите… Кто ещё остался?

— Макар…

— Макар, что ли, выходит на рынок? — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.