«Сибирь» объявила о продлении контракта с нападающим Антоном Косолаповым

«Сибирь» объявила о продлении контракта с нападающим Антоном Косолаповым
Пресс-служба «Сибири» объявила о продлении контракта с 24-летним нападающим команды Антоном Косолаповым. Новое соглашение между хоккеистом и клубом рассчитано на два сезона.

«Антон Косолапов – игрок «Сибири» ещё на два года! Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 24-летним нападающим Антоном Косолаповым сроком на два сезона. Антон пополнил наш клуб по ходу сезона-2025/2026 в результате обмена с «Торпедо», сыграл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 38 (17+21) очков, став лучшим бомбардиром команды. В плей-офф Косолапов провёл пять игр, забросил решающую шайбу в овертайме четвёртого матча с «Металлургом» и отдал одну передачу. Всего на счету хоккеиста 46 матчей в Континентальной хоккейной лиге, 18 заброшенных шайб и 22 результативные передачи», — сказано в сообщении пресс-службы «Сибири», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Материалы по теме
Официально
«Сибирь» подписала новый контракт с защитником Михаилом Орловым
